Un’esilarante follia chiamata Saturday Night Live

Gli anni Settanta americani hanno significato moltissimo, trasformando per sempre non solo la società e la cultura degli Stati Uniti ma, con un effetto a cascata, anche quelle dell’intero Occidente, Italia inclusa. Con questo non mi riferisco soltanto alla supremazia economica e politica, ma anche a ciò che il politologo Joseph Nye definì “soft power”, cioè la capacità di sprigionare sé stessa attraverso risorse intangibili: ideali e valori. Dalla generazione dei baby boomer in poi, la forza persuasiva della società americana è stata inarrestabile, almeno fino ai primi anni del Ventunesimo secolo. Oggi sappiamo che quest’onda ha iniziato a ritirarsi, ma per lungo tempo ci ha lambito i piedi.Inquadriamo il contesto. Nel ’75 le sale da ballo come quella dello Studio 54 esplodono: è l’epoca della disco music, quella che trasforma John Travolta in Tony Manero in “Fever”, ma anche dell’ascesa del punk rock dei Ramones e della voce, rauca e potente, che Bruce Springsteen dà alla classe operaia con l’album “Born to Run”.