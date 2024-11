Scontri a Bologna Meloni cancella il viaggio | al comizio del centrodestra per le Regionali solo Tajani e Salvini

Leggi l'articolo completo su Open.online

Non ci sarà la presidente del Consiglio Giorgiaaldelprevisto aper martedì 12 novembre negli ultimi giorni di campagna elettorale per le elezioniin Emilia Romagna. L’incontro era atteso soprattutto perché sarebbe avvenuto a 24 ore di distanza dagliin strada tra gruppi antifascisti e polizia, mentre in piazza XX settembre si radunava il corteo autorizzato di Casapound e Rete dei Patrioti. La premier era stata dura nel criticare l’amministrazione cittadina e l’opposizione: «Spiace constatare che certa sinistra continui a tollerare e, talvolta, a foraggiare questi facinorosi, anziché condannare apertamente questi episodi e mostrare solidarietà a chi, ogni giorno, lavora per garantire la sicurezza di tutti». Ed è scoppiato un caso, con il sindaco Matteo Lepore che ha accusato il Viminale di aver inviato «300 camicie nere in città».