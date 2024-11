Ilgiorno.it - Migliori Steak House 2025: prima la Braseria di Osio Sotto. Tutti i locali premiati in Lombardia

Ladipremiata come migliord'Italia (insieme alla Due Cippi di Saturnia). E' stata pubblicata da 'Braciami Ancora', il network di riferimento per gli amanti della carne con oltre un milione di follower sui social, la classifica delle50italiane. La classifica esalta un particolare settore dell'eccellenza gastronomica italiana, riconoscendo iche si distinguono per qualità, innovazione e competenza nel proporre menù dedicati alla carne. La regione più premiata à la Toscana con 9 ristoranti, seguita proprio dallacon 7. Le “fiamme” della classifica La classifica assegna ad ogni ristorante delle ''fiamme'' di merito. Una fiamma è assegnata ai ristoranti di ''ottimo livello'', due fiamme ai ristoranti il cui livello è considerato ''eccellente'' e tre fiamme ai ristoranti considerati straordinari e unici nel loro genere.