La MotoGP torna al 1970! Aziende giapponesi senza vittorie e le Case italiane possono completare un en plein…

Siamo alla vigilia del Gran Premio della Solidarietà, atto conclusivo del Mondiale2024. Al Montmelò, potrebbero giungere a compimento due dinamiche che pochi anni orsono sarebbero state considerate a dir poco fantasiose. Viceversa, a perpetuo memento di come il futuro sia imprevedibile, siamo prossimi ad assistere a un doppio fatto apparentemente inimmaginabile, prossimo però a diventare realtà.Innanzitutto, a meno di clamorosi cataclismi, il 2024 si concluderàalcuna affermazione di un’azienda giapponese. Lenipponiche sono entrate in crisi già da qualche tempo, ma avevano comunque saputo tagliare per prime il traguardo. Anche nel disgraziato 2023, quando Alex Rins ottenne un’estemporanea – ma legittima – vittoria ad Autin in sella alla Honda.Al contrario, quest’anno siamo allo zero (inteso come numero, non come il famigerato aereo da guerra prodotto dalla Mitsubishi).