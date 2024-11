Gaeta.it - Joyce Carol Oates esplora il lato oscuro della psiche umana nel romanzo “Macellaio”

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwittertorna a catturare l’attenzione dei lettori con il suo nuovointito”. Il libro, in arrivo nelle librerie italiane il 26 novembre, è ispirato a eventi drammatici realmente accaduti in un manicomio femminile. La trama si concentra sulle crudeli pratiche di un medico che ha operato per anni senza essere fermato. Pubblicato da La Nave di Teseo e tradotto da Chiara Spaziani, il volume attende anche l’arrivoscrittrice americana in Italia, dove parteciperà al Noir in Festival a Milano, ricevendo il Premio Chandler per la carriera.la trama del”“” ci porta nel 1836, dove il dottor Silas Aloysius Weir, dopo essere stato accusato di un esperimento letale su una neonata, si trasferisce all’Istituto per donne malate di mente nel New Jersey.