Glielo ha sussurrato Kate Middleton lo ha confessato a Sophie il primo evento pubblico

Le commemorazioni del Remembrance Day, dove vengono ricordati i caduti britannici e la fine della Prima guerra mondiale, hanno segnato il ritorno della principessaagli impegni reali, dopo la fine del ciclo di chemioterapia cui si era sottoposta dopo la diagnosi di cancro annunciato a marzo in un videi pubblicato dalla BBC e dagli account social della famiglia reale.“È stato un enorme choc per me, dopo due mesi incredibilmente difficili. Ma sto migliorando e ogni giorno mi sento più forte”, aveva raccontato la 42enne nel video registrato, seduta su una panchina in un giardino e vestita con un maglioncino bianche a righe blu. Da allora tutti si sono stretti intorno a lei e hanno festeggiato quando a settembre ha annunciato la fine della chemioterapia. “Con la fine dell’estate, non posso dirvi che sollievo sia aver finalmente completato il mio trattamento chemioterapico.