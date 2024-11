Anteprima24.it - FOTO/ Kronos Triathlon Team sul podio del duathlon Athena di Paestum

Leggi l'articolo completo su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoNel fantastico scenario del parco archeologico disi è tenuto domenica ilche ha visto Dina Caliro salire sul terzo gradino del. La beneventana con questo piazzamento ha concluso in seconda posizione M2 il Trofeo Magna Grecia che prevedeva un lotto di gare disputate in tutto il sud italia.Nella gara maschile ben 9 atletial traguardo tra cui piccano i podi di categoria di Giuseppe Fiorilli 2° S2 (38° gen) e del Canadese Carmelo Morra 1° M7 (128° gen). Gli altriin gara chiudono Santillo 28°, Viglione 39°, Li Pizzi 57°, Lucadamo 100°, Lo Russo 118°, Matino 136° e Mazzone 144°. Prossimo appuntamento per i ragazzi del Presidente Stefano Titi il prossimo weekend alCaracciolo Gold di Napoli. Sabato mattina sarà l’occasione per vedere in gara il settore giovanile con ben 12 giovani triatleti dellaimpegnati dell’aquathlon super sprint.