Puntomagazine.it - Arresto per omicidio a Napoli: possesso di arma clandestina e ricettazione

Leggi l'articolo completo su Puntomagazine.it

Tragedia in Piazza Sedil Capuano: giovane ucciso da un colpo di pistola, arrestato un sospettatoSu delega del Procuratore della Repubblica disi comunica che il personale della Polizia di Stato ha eseguito un decreto di fermo di indiziato di delitto disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dia carico di CAIAFA R. B., gravemente indiziato dei reati di porto e detenzione di.Il provvedimento precautelare è stato emesso all’esito delle indagini condotte dalla Squadra Mobile diin relazione alla morte di un giovane di anni 18 avvenuta nelle prime ore della scorsa mattinata in piazza Sedil Capuano, zona Vicaria.Dalle attività svolte è emerso che l’indagato mentre era in Piazza Sedil Capuano, con alcuni amici, nel maneggiare un’da fuoco ha ferito mortalmente la vittima al capo.