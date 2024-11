Ilnapolista.it - Anti-pezzotto, Google al contrattacco: cerca l’appoggio del governo Usa contro il Piracy Shield (Repubblica)

Leggi l'articolo completo su Ilnapolista.it

Com’era prevedibile,non è rimasta a guardare la “piccola” Serie A italiana che – per errore – gli blocca dei servizi per contrastare il, e poi minaccia pure di fargli causa. E’ un colosso, in un’era (che si sta aprendo con l’elezione del ticket Trump-Musk) in cui i colossi tech dominano. E quindi ecco fatto: scriveche “, il gigante statunitense Cloudflare e un gruppo di aziende che forniscono servizi di Vpn attaccano lo scudo italiano. Queste influenti impresenodeldegli Stati Uniti perché il nostro scudosia cambiato“.“Per come oggi è strutturato, sostengono, può oscurare siti innocenti e leciti., Cloudflare, le aziende fornitrici di Vpn per la navigazione anonima in Rete si affidano a una potente associazione di imprese – la Internet Infrastructure Coalition, con sede in Virginia – che rappresenta 81 marchi, tra cui i loro.