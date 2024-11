Gaeta.it - Ucraina sotto attacco: record di droni russi e tensioni con gli alleati occidentali

Una dura escalation di violenza ha colpito l', dove sono stati registrati attacchi senza precedenti da parte delle forze russe. Il conflitto continua a sollevare preoccupazioni tra la comunità internazionale, mentre Kiev cerca sostegno per fronteggiare le minacce in corso. Volodymyr Zelensky, presidente ucraino, ha lanciato un appello alla determinazione degliper affrontare il "terrore russo".Gli attacchi drammatici delle forze russeNella serata di ieri, il ministero della Difesa russo ha riportato un numero allarmante di attacchi aerei e lanci di: 145Shahed e un ampio utilizzo di bombe guidate. Questi eventi hanno contrassegnato una delle settimane più critiche dall'inizio del conflitto, con oltre 800 bombe e circa 600 attacchi aerei in un arco di tempo limitato.