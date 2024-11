Italia pronta per Trump | in due mesi alle Camere decreti per 15 miliardi di armi

Leggi l'articolo completo su Open.online

Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha assicurato che l’impegno per le spese militari è tra gli obiettivi economici che l’tiene in maggior conto e già oggi il rapporto tra spese militari e Pil, se non raggiunge il famoso 2% – che il neoeletto presidente Donaldha più volte ricordato essere condizione per rimanere nella Nato – arriva comunque all’1,57%. E i programmi di acquisizione militare arrivati a Camera e Senato per il parere delle commissioni competenti confermano l’indicazione. Se fino a fine luglio scorso, dall’inizio della legislatura, erano stati approvati 27 programmi di spesa, tra settembre e ottobre, il ministro Guido Crosetto ne ha inviati altri 16. In totale si parla di un impegno di 15.361.300.000 euro, i finanziamenti già stanziati sono per 7,27di euro, restano da finanziare 8,091di euro.