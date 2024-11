Ilfattoquotidiano.it - I nostri santuari non sono allevamenti, ma la peste suina ci ha travolto: ora chiediamo deroghe per gli animali ospiti

di Rete deidiLiberi*La Rete deiha, fin dalla sua nascita, sempre avuto l’obiettivo di ottenere il riconoscimento giuridico deistessi e uno status diverso per glirifugiati, in modo che non fossero più “da reddito”.In principio, infatti, e per lungo tempo ifurono, in tutto e per tutto, considerati. E come tali venivano trattati. Il fatto che uno fosse equiparato e trattato dalla norma come un allevamento ha sempre posto alcuni problemi burocratici e gestionali, spesso irrisolvibili, con grave dispendio di energie e tempo da parte dei gestori deie significative difficoltà da parte dei Servizi Veterinari delle Asl dei vari territori, nello sforzo continuo di adeguamento a procedure spesso difficilmente attuabili suliberi e non contenuti in gabbie o spazi confinati e soprattutto suche non verranno mai trasformati in cibo.