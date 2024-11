Ilrestodelcarlino.it - "Dobbiamo rimetterci subito in carreggiata. Loro hanno un attacco di categoria superiore"

Ennesima vigilia delicata per l’Ancona, che riceve oggi L’Aquila al Del Conero. Queste le parole del tecnico Gadda nel prepartita: "I ragazzilavorato molto bene, se uno lo vedesse dall’esterno non penserebbe a una squadra in difficoltà. Affrontiamo una delle squadre più forti, che sta vivendo un periodo non semplice. Siamo chiamati per l’ennesima volta a riprenderci dopo la sconfitta e ain. In questo inizio di stagione non siamo stati fortunati, perché abbiamo affrontato avversarie forti e che cambiavano qualcosa. A Senigallia abbiamo affrontato una Vigor in un momento di forma strepitoso, a Teramo i nostri avversari debuttavano nelstadio e domani (oggi, ndr) giocheremo contro una squadra che ha cambiato allenatore". Capitolo portiere: le prestazioni tutt’altro che esaltanti di Laukzemis porteranno quasi sicuramente a un avvicendamento tra i pali, con Bellucci favorito anche su Bianchi.