Lanazione.it - Cultura e commercio insieme. Si uniscono i negozi e il teatro. Voucher per gli abbonati

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

, settori per certi versi agli antipodi, in simbiosi. Accade ad Altopascio dove ritorna l’iniziativa che unisce stagione teatrale ad attività commerciali del territorio.per sostenersi e supportarsi a vicenda: questo è infatti l’obiettivo dell’iniziativa, promossa dall’amministrazione D’Ambrosioai commercianti di Altopascio, Spianate, Marginone e Badia Pozzeveri, che prevede l’erogazione di, da spendere neiche hanno aderito, a chi si abbona alla stagione teatrale 2024/2025. Sia chi ha già rinnovato l’abbonamento così come chi si abbonerà ex novo per questa stagione, potrà ritirare ilin occasione del primo spettacolo in programma, martedì 26 novembre, direttamente in. "L’obiettivo è valorizzare la, il nostro, la nostra bella stagione di prosa - spiegano gli assessori Alessio Minicozzi () e Adamo La Vigna () - e di innescare una sinergia virtuosa con i commercianti.