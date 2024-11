Gaeta.it - Arrestato a Roma un latitante per rapina, era ricercato in Perù da giugno

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un uomo di 47 anni,dalle autorità peruviane per un reato di, è stato. L’operazione si è conclusa grazie a un alert “alloggiati” che ha portato gli agenti della Polizia di Stato a rintracciarlo all’interno di un albergo del centro. Il criminale si trova attualmente in carcere, in attesa di estradizione verso il.Lache ha portato alla condannaLa storia di questa vicenda affonda le radici in un episodio criminoso avvenuto due anni fa in. Il 47enne, insieme a un complice, ha aggredito un passante in strada, costringendolo a consegnare le chiavi della propria auto sotto minaccia di morte. Questo atto violento ha generato un mandato di arresto internazionale emesso dalle autorità peruviane, che hanno seguito con attenzione la situazione legale dell’uomo.