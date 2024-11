Oasport.it - Toto Wolff svela un retroscena su Charles Leclerc: la rivelazione del Team Principal della Mercedes

Leggi l'articolo completo su Oasport.it

Manca sempre meno al terminestagione di F1. Rimangono tre appuntamenti per portare a compimento il campionato e il pensiero va anche a quello che si prospetta nel 2025. In particolare, ci si riferisce all’approdo di Lewis Hamilton in Ferrari, andando ad affiancare il monegascosotto l’insegna del Cavallino Rampante.Un ingaggio sorprendentescuderia di Maranello, che pochi si aspettavano in relazione all’età di Lewis, prossimo ai 40 anni, pur riconoscendone intatte le qualità di guida. A essere rimasto un po’ stupito dalle dinamiche secondo cui il britannico e la Rossa abbiano trovato l’accordo era stato nel febbraio scorso anche il.Il manager austriaco, a questo proposito, hato unlegato alla partenza di Hamilton, ma anche a quello che avrebbe potuto essere il futuro di