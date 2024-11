Tvpertutti.it - Stefano De Martino e Belen non divorziano: perché, motivi insoliti

Tra le celebrità, dove i divorzi lampo sembrano ormai la norma, il caso diDeRodriguez fa notizia per il motivo opposto: nonostante siano separati ormai da tempo, i due sembrano non avere fretta di concludere il loro matrimonio a livello legale. Secondo quanto riportato dal settimanale Nuovo, i due ex coniugi non avrebbero in programma di formalizzare la loro separazione definitiva in tempi brevi. Ma quali sono le ragioni di questa decisione e cosa potrebbe significare per il futuro della coppia più discussa del mondo dello spettacolo italiano?Secondo le indiscrezioni,Denon hanno ancora intrapreso la strada del divorzio, principalmenteentrambi sono ancora single e non sembrano avere in programma relazioni stabili o nuove nozze. L'assenza di legami sentimentali solidi, infatti, ha reso il divorzio una questione di secondaria importanza, almeno per ora.