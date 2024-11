Ilrestodelcarlino.it - Manifestazioni oggi a Bologna: rischio disordini in centro

, 9 novembre 2024 – L’obiettivo è uno solo. Che i due cortei,pomeriggio, non si incrocino. E la preoccupazione è palpabile, per una giornata che si preannuncia di tensione: da un lato, la manifestazione ‘Riprendiamoci- Contro degrado, spaccio e violenza’ indetta dalla Rete dei Patrioti, con diverse associazioni di estrema destra, tra cui Casapound, la cui adunata è prevista alle 14 in via Gramsci, con il percorso a toccare la zona della stazione. Dall’altro, la contromanifestazione, indetta da collettivi antagonisti e realtà antifasciste, che prevede, alla stessa ora, la partenza da piazza del Nettuno. Dove, già dalla mattina, Anpi, Cgil e Pd hanno annunciato il presidio ‘Le Piazze disono Antifasciste’, a cui parteciperà anche la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein.