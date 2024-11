Inter-news.it - Inter-Napoli, allenamento e partenza: il programma di Conte – Sky

Si avvicinae i partenopei sono pronti a scendere sul campo dia Castel Volturno, prima di prepararsi, poi, per ladirezione Milano.– Antonioe i suoi al lavoro per prepararedi domani, una partita decisamente importante per quanto riguarda la lotta allo scudetto. I giocatori sono attesi tra poco a Castel Volturno per la seduta diodierna, dove il tecnico prenderà le ultime scelte anche e soprattutto in vista dellache, per i partenopei, è prevista attorno alle 17 di questo pomeriggio in direzione Linate. Lo conferma Massimo Ugolini di Sky Sport, che si concentra poi sulla presenza sicura di Romelu Lukaku in attacco – grande ex della partita – e sulle possibili scelte di formazione che vedono soltanto un ballottaggio a centrocampo.