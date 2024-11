Inter-news.it - Il Parma ritrova la vittoria: rimonta in casa del Venezia. Decide Bonny

finisce 1-2. I lagunari sbloccano il match ma i giallobù riescono are col gol nel secondo tempo di. Per la squadra di Di Francesco un’altra sconfitta dopo quella contro l’Inter.PRIMO TEMPO – Nel sabato pomeriggio della dodicesima giornata di Serie A va in scena. La sfida allo Stadio ‘Pier Luigi Penzo’ si sblocca subito. Già al quinto minuto, infatti, i padroni ditrovano il vantaggio grazie alla rete di Nicolussi Caviglia. L’attaccante controlla di petto l’assist di Gaetano Oristanio e calcia al volo col sinistro. Il, però, vuole restare in partita e dopo circa dieci minuti rispondere al. Al 17? Emanuele Valeri tenta la botta da fuori area e riesce nell’intento: il pallone termina all’angolino e sul tabellino torna il pareggio. Sull’1-1, però, è ila dettare i ritmi di gioco e a creare più occasioni da gol.