Ilrestodelcarlino.it - Furti nelle attività, presa la banda

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

Indagini della Polizia di Stato della Questura di Ascoli hanno portato all’identificazione dei presunti autori di diversiaggravati compiuti o tentati nottetempo in esercizi commerciali (hair style, cartolibrerie) di Ascoli e dei comuni della provincia tra la fine del 2023 ed i primi mesi del 2024. Si tratta di quattro soggetti di origini campane, 3 uomini ed 1 donna, tutti di età comsulla quarantina, cittadini italiani residenti a San Giorgio a Cremano. Leinvestigative dirette dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli, hanno determinato l’emissione da parte del Gip di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per i primi tre e dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per il quarto. Gli arresti in esecuzione delle citate misure sono stati eseguiti a San Giorgio a Cremano alle prime luci dell’alba di lunedì 4 novembre dagli uomini della Squadra Mobile della Questura di Ascoli , che ha posto in essere le indagini, coadiuvati dai colleghi della Squadra Mobile di Napoli.