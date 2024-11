Ilgiorno.it - Fiera di Santa Caterina, 240 anni di tradizione

Duecentoquarant’di, tutto pronto per un’edizione da record della antichissima, che avrà il suo clou nel fine settimana del 23 e 24 novembre. Il calendario è stato presentato l’altra sera dalla sindaca Ilaria Scaccabarozzi con l’assessore agli Eventi Gianluca Villa e dal presidente dell’enteFlavio Marchetti, alla presenza della polizia locale, già in pole position sui temi della sicurezza, e dall’insegnante Anna Antonelli, a presentare una mostra su Gorgonzola che sarà realizzata con i lavori dei bambini. Impossibile riassumere l’intero programma della manifestazione, come sempre molto ricco. Partiamo da un appuntamento clou, quello con la mostra storica "240di", manifesti, carteggi e fotografie per raccontare i secoli di vita della sagra e il suo cambiamento: sarà allestita a Palazzo Pirola da sabato 23.