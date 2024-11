Lanazione.it - Climate change e aziende. La Beste sale in cattedra. Uno scudo anti-calamità

C’è stata l’ora dell’emergenza e tutti dagli imprenditori ai dipendenti si sono rimboccati le maniche per liberare macchinari e fabbriche da acqua e fango. C’è stato il momento della ripartenza e adesso si apre la fase di riflessione, perché si possano mettere le basi per prevenire o arginare l’impatto delsulla produzione tessile. Un’urgenza sulla quale si sono soffermati Giovanni e Matteo Sche per due volte hanno subito l’alluvione dell’autunno scorso nella sede diad Usella con l’esondazione del torrente Cambiaticcio il 2 e il 4 novembre. Partendo da questa esperienza, l’azienda della Valbisenzio si è mossa su due binari: da una parte l’elaborazione di un progetto di sistemazione del Cambiaticcio da donare alle amministrazioni regionali e locali e dall’altro l’incontro che si è svolto ieri alHub.