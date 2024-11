Bergamonews.it - Atalanta, si ferma anche De Ketelaere. Kolasinac torna a fine mese

Zingonia. I timori espressi da Gian Piero Gasperini dopo la vittoria di Stoccarda trovano conferme: l’infortunio rimediato al quarto d’ora del match della MHP Arena terrà Seadfuori almeno fino alladel.Il difensore bosniaco classe 1993 si è sottoposto agli esami strumentali, dai quali è stato riscontrata una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra.Lo stop potrebbe consistere in un periodo di circa un paio di settimane, ma per quanto il numero 23 è prezioso per gli equilibri nerazzurri è chiaro che non verranno presi rischi, specialmente in ottica di un inizio didi dicembre che porterà la Dea a sfidare in serie Roma, Milan e Real Madrid in otto giorni.non sarà certamente parte della squadra che sfiderà l’Udinese domani, ma potrebbe essere risparmiatoal rientro dalla pausa, nelle sfide con Parma (23 novembre) e Young Boys (26 novembre).