A Giovanna Vitelli il premio imprenditrice dell’anno. “Ispira il cambiamento”

Viareggio, 9 novembre 2024 – Di padre in figlia, si è tramandata la capacità di intercettare nel tempo le tendenze e innovare i processi produttivi. Così Azimut-Benetti si conferma, da 24 anni, primo produttore al mondo di mega yacht. E a, presidente del gruppo, orgoglio di Viareggio, è stato assegnato ilEY “L’imprenditore2024“, per “aver saputo indirizzare l’azienda – si legge nelle motivazioni –, non solo alla crescita per dimensioni e profittabilità, ma per aver ancheto cambiamenti tecnologici, progetti incentrati sulla sostenibilità, sul benessere dei dipendenti e sulla responsabilità sociale d’impresa”. Il, giunto alla ventisettesima edizione, viene assegnato ogni anno da EY – leader mondiale nei servizi professionali di revisione e organizzazione contabile, assistenza fiscale e legale, transaction e consulenza – agli imprenditori italiani che hanno contribuito alla crescita economica, sociale e ambientale del Paese.