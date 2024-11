Impresaitaliana.net - Trasporto pubblico locale. Cisal, Cavallaro: “Rinnovare il CCNL”

Francesco: “ Il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro nel settore delè una priorità non più rinviabile”Roma. E’ necessarioil Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro nel. Non usa mezzi termini e lo dice chiaramente il Segretario Generale della, Francesco, che ha partecipato alla manifestazione davanti al Ministero dei Trasporti organizzata in occasione dello sciopero nazionale del settore.Pernon si può aspettare ancora e bisogna migliorare le condizioni lavorative e retributive dei dipendenti del.«Le attuali condizioni di lavoro stiano rendendo sempre meno attrattivo il settore per le nuove generazioni, con ripercussioni dirette sulla qualità del servizio offerto all’utenza.