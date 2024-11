Lopinionista.it - Toquinho protagonista della nuova puntata di “Pamela viaggia in latin”

ROMA – Il cantante, chitarrista e compositore brasilianosarà ildi “in”, il programma di Rai Isoradio dedicato al mondoo-americano e iberico condotto daD’Amico. Appuntamento nella notte tra sabato 9 e domenica 10 novembre, a partire dalle ore 00.30, sulle frequenze di Rai Isoradio (FM 103.3, sul DAB e anche su RaiPlay Sound).D’Amico intervista uno dei maggiori esponentimusica brasiliana, che vanta origini italiane: il suo nome di battesimo è Antonio Pecci. Storica la sua collaborazione con il poeta Vinícius de Moraes e in particolare con Ornella Vanoni nel celebre album “La voglia, la pazzia, l’incoscienza, l’allegria”, disco diventato un cult in Italia. È diventato popolare in Italia anche per la sua amicizia con Sergio Endrigo e nel 1969 ha suonato nel disco “La vita, amico, è l’arte dell’incontro”, insieme con Vinícius de Moraes e Giuseppe Ungaretti, e che è la sua prima incisione in Italia; l’anno successivo ha collaborato con Ennio Morricone nella realizzazione del disco “Per un pugno di samba” di Chico Buarque de Hollanda.