Tanti tifosi al seguito del Benevento a Picerno: ecco il dato aggiornato

Tempo di lettura: < 1 minutoSono 380 igiallorossi che hanno acquistato fino ad ora il tagliando per il settore ospiti del “Donato Curcio” didove domani pomeriggio (ore 17:30) ilaffronterà la compagine lucana. Nel mirino c’è la trasferta del San Nicola di Bari quando furono 400 i sostenitori della Strega in quello che rappresenta il numero più alto fino ad ora in termini di presenze in trasferta raggiunto dai supporter sanniti in questo campionato. Per acquistare i tagliandi per la sfida di domani pomeriggio ci sarà tempo fino alle 19 di questa sera: nessuna limitazione prevista perché il match non è stato inserito tra quelli a rischio. I biglietti possono essere acquistati sul circuito Go2 presso le rivendite autorizzate oppure on line (CLICCA QUI). Il settore ospiti del “Donato Curcio” ha una capienza di 693 posti e c’è ancora ampia disponibilità di tagliandi.