Ilgiorno.it - Minacce di morte ai genitori, appostamenti e danneggiamenti: figlio tossicodipendente arrestato dopo cinque anni da incubo

Leggi l'articolo completo su Ilgiorno.it

Somma Lombardo (Varese) –dai carabinieri della stazione di Somma Lombardo un uomo di 42colpito da un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Busto Arsizio su richiesta della Procura della Repubblica. È accusato di atti persecutori, estorsione consumata, tentata estorsione e tentata rapina aggravate in danno dei familiari. Le indagini sono partite quando idell’indagato, ormai stremati dalle continue vessazioni e richieste di denaro che il giovane reiterava quotidianamente per placare la sua grave dipendenza da sostanze, si sono rivolti ai carabinieri della stazione di Somma Lombardo ai quali hanno raccontato il calvario che stavano vivendo. Una situazione intollerabile, uncon una interminabile sequela di notti insonni trascorse sotto le continue intimidazioni, glisubiti sia sul luogo di lavoro che sotto casa, le reiteratedi, inviate anche tramite l’uso asfissiante di App di messaggistica, idei veicoli lasciati in sosta.