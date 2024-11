Anteprima24.it - Melara: “Biancolino l’uomo giusto, al posto giusto”

Leggi l'articolo completo su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minuto“Io e Raffaele (, ndr.) ci siamo scontrati spesso in campo. E’ chiaro che fare l’allenatore bisogna entrare in empatia con i ragazzi, senza dimenticare il rispetto dei ruoli, ma soprattutto è fondamentale conoscere l’ambiente”. Parla così l’ex calciatore di Benevento e Juve Stabia, Fabriziointervenuto nel corso dell’ultima puntata di “Punto C” in onda su Anteprima24.it.“E’ chiaro che la figura diad Avellino assume una valenza importante – sottolinea – E’ stato un giocatore per la piazza, c’è una sorta di rispetto a priori, conoscere tutto ti aiuta tanto. Ci sono variabili e varianti per un tecnico ma il lavoro diè sotto l’occhio di tutti”. “Aver vestito quella maglia ripeto ti da quel qualcosa in più – conclude– Ricordo quando ho fatto visita ad una scuola calcio a Benevento, ti senti inconsciamente di dover dare qualcosa in piu’ ai bambini, magari tra i genitori c’era qualche vecchio mio tifoso”.