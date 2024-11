Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Maccabi 84-77, Eurolega basket in DIRETTA: Pajola e Zizic protagonisti nella prima vittoria casalinga

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALaabbandona così l’ultimo posto in classifica e con questo successo potrebbe davvero dare una scossa alla sua stagione europea.Alnon bastano i 21 punti di Levi Randolph, miglior marcatore del match.Arriva la secondastagionale per la, lain casa. Finisce 84-77 per la squadra di Banchi, trascinata dai 16 punti di Tornike Shengelia, ma soprattutto da un Anteda 14 punti e 9 rimbalzi, oltre ad un Alessandro(10 punti e 6 assist), autore anche della tripla decisiva.VINCE LA!ILSBAGLIA 3 VOLTE E SI ARRENDE!84-77 Un solo libero per Cordinier. Mancano 29 secondi.Sfondamento di Randolph! Grandissima giocata difensiva di Cordinier.83-77AAAAAA! Forse il migliore in campo della(insieme a Shengelia e) trova la tripla del +6 a 36 secondi dalla fine.