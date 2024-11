Landini | da Meloni bullismo su diritti

Leggi l'articolo completo su Servizitelevideo.rai.it

12.31 Da"atto di" suisindacali.Così, dalla manifestazione per lo sciopero dei trasporti,il leader Cgilreplica alla premier, che aveva detto: sto male, ma lavoro perché senza."Aumentano precarietà,disuguaglianze.Quindi non rettifico e rilancio la necessità di rivolta sociale" Il segretario Uil Bombardieri chiede di rispettare i lavoratori in sciopero,che "Salvini ha definito ridicoli".Si diano risposte concrete su trasporto pubblico Sbarra (Cisl):il governo convochi datori di lavoro per rinnovo del contratto.