Iltempo.it - Da “boss mafioso” a “fascista”. Su Trump la solita Italietta dei rosiconi

Leggi l'articolo completo su Iltempo.it

La rabbia degli anti Tycoon. In Italia abbondano iper la sconfitta di Kamala Harris. Stiamo parlando di quegli intellettuali e non, di quei vip progressisti che pensano di spuntarla sempre, di avere in ogni caso la ragione dalla loro e poi, guarda caso, rappresentano la rappresentazione plastica della “debacle”. Tra i campioni a riguardo ovviamente c'è l'immancabile Roberto Saviano, che si era dichiarato pronto addirittura a non tornare negli Usa qualora l'avesse spuntata Donald. Manterrà, stavolta, la promessa? Disse lo stesso con Meloni alla vigilia delle politiche del 2022 e poi sappiamo tutti come è andata a finire. È rimasto sul pulpito della tv a dare lezioni di moralità, a dire che tutto quello che non è sinistra è camorra. Il suo ultimo post su X, d'altronde, vale più di mille parole: «l'origine mafiosa della fortuna di».