Thesocialpost.it - Cina, l’incredibile truffa da 60 milioni agli imprenditori italiani. La città che ha venduto lo stesso terreno due volte

Doveva essere una grande opportunità per l’industria del marmo, un progetto ambizioso per creare un polo europeo del marmo in. Invece, il sogno di un gruppo disi è trasformato in unamilionaria: 60di euro investiti in unduedal Comune di Dafeng, nella provincia cinese di Jiangsu, e un possibile risarcimento da 92ancora in sospeso. Massimo Gallus, cavatore di Orosei e presidente di Ouhua, la società creata per realizzare il progetto, ha raccontato la surreale vicenda al Corriere della Sera.Un progetto promettente, ma finito maleL’idea era di costruire un centro dedicato alla lavorazione e alla vendita del marmo, importando lastre pregiate da tutto il mondo e rivendendole in. A portare avanti il progetto iniziale erano stati due, cui si erano aggiunti altri sei soci connazionali e una dedi investitori stranieri, tra indiani, olandesi e spagnoli.