Gaeta.it - Cerveteri, il trasferimento della Polizia Locale slitta nuovamente: preoccupazioni e contromisure

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Ildicontinua a essere rinviato, creando parecchietra gli agenti e l’amministrazione. Il 2024 si avvicina e, stando alle informazioni diffuse dal quotidiano online Civonline, sembra che il tanto atteso trasloco non avrà luogo nei tempi previsti. La situazione è intrisa di incertezze poiché sono emerse solo quattro proposte da parte di privati, delle quali tre sono state ritirate nel corsoselezione. L’unica opzione rimasta è ferma e non sembra trovare avvio.La situazione attualeAttualmente, gli agentioperano nella caserma di via Friuli, una struttura che presenta una serie di problematiche. Gli uffici sono dislocati in spazi inadeguati, molti dei quali accatastati come abitazioni.