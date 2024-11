Sport.quotidiano.net - Calcio Prima categoria: pronto ritorno sul mercato. Il Mulazzo si assicura. Bernieri e Bartolozzi

Per dimenticare in fretta le sconfitte e le ’amnesie’ messe in bella mostra anche contro il Capezzano, ilè tornato nuovamente sul. All’allenamento svolto con il solito impegno l’altra sera, dopo notti di brutti pensieri e qualche rimorso, per preparare al meglio la sfida interna in programma domenica prossima contro il Porcari, hanno preso parte infatti anche due volti nuovi. La società diretta dal presidente Lorenzo Bergamaschi, che ha sollevato dall’incarico l’allenatore Simone Bertolla, sostituito a tempo-record dal preparatore atletico Massimo Baudone, dopo un summit tenutosi al ‘Park Hotel La Pineta’ al termine della debacle registrata sul rettangolo di gioco dei versiliesi, ha capito che con questo organico la sofferenza sarebbe probabilmente durata per tutta la stagione.