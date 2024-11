Quotidiano.net - Utile 9 mesi oltre 163 milioni di dollari per d'Amico Shipping

D'International, attiva nel mercato delle navi cisterna, ha chiuso i primi 9dell'anno con unnetto in rialzo da 148,7 a 163,1di(da 137,92 a 151,27di euro). Lo si legge in una nota in cui viene indicato un calo dei ricavi da 305,4 a 298,1di(da 283,26 a 276,49di euro). In crescita da 224,4 a 228,4di(da 208,13 a 211,84di euro) la generazione di cassa. Decisa la distribuzione di un dividendo lordo di 25,2 centesimi di dollaro per azione, pari a 23 centesimi di euro. "'D'International- commenta l'amministratore delegato Carlos Balestra di Mottola - ha ottenuto risultati straordinari nei primi 9del 2024, grazie a un mercato dei noli molto forte nella prima metà dell'anno, nonostante un certo indebolimento dalla fine del secondo trimestre".