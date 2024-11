Bergamonews.it - Traumi sportivi, il recupero parte dalla diagnostica per immagini

Contusioni e fratture ossee, strappi, contratture e stiramenti muscolari: nello sport ipossono essere di varie tipologie ed entità, a seconda della disciplina pratica, dell’intensità e del livello di preparazione. In ogni caso, il primo passaggio per affrontare e superare al meglio un infortunio sportivo è l’accertamento delle condizioni cliniche, attraverso un’indagine accurata. In questo senso, riveste un ruolo fondamentale laper, branca della medicina che, attraverso sofisticate tecniche di imaging, consente di visualizzare nel dettaglio ossa, muscoli, organi e altre strutture corporee, al fine di individuare e monitorare patologie o condizioni mediche.Per unottimale e nel minor tempo possibile, il primo passo è ottenere una diagnosi veloce e più precisa possibile: solo in questo modo l’atleta, soprattutto se professionista, potrà intraprendere il percorso terapeutico idoneo.