Pompei | tutto quello che c’è da sapere sul film

: trama, cast e streaming delsu Rai 2Questa sera, giovedì 7 novembre 2024, alle ore 21,20 su Rai 2 va in ondaepico diretto da Paul W.S. Anderson. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaE’ il 79 d.C. A, Milo, uno schiavo celta diventato un invincibile gladiatore, si ritrova a lottare contro il tempo per salvare la donna che ama, Cassia, la bella figlia di un ricco mercante che è stata però promessa in sposa a un corrotto senatore romano, Quinto Attilio Corvo, lo stesso che sterminò i genitori e il popolo di Milo. Quando il Vesuvio esplode con un torrente di lava incandescente, Milo deve riuscire ad abbandonare l’arena e salvare la sua amata, mentre quella che un tempo era la splendida città digli crolla attorno.: il castAbbiamo viso la trama di, ma qual è il cast completo del? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:Kit Harington: MiloEmily Browning: CassiaKiefer Sutherland: senatore Quinto Attilio CorvoJared Harris: SeveroCarrie-Anne Moss: AureliaJessica Lucas: AriadneAdewale Akinnuoye-Agbaje: AtticoSasha Roiz: Marco ProculoCurrie Graham: BellatoreJoe Pingue: GrecoDalmar Abuzeid: FelixRon Kennell: la donnolaEmmanuel Kabongo: gladiatore africanoStreaming e tvDove vederein diretta tv e live streaming? Il, come detto, va in onda stasera – giovedì 7 novembre 2024 – alle ore 21,20 su Rai 2.