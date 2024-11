Nerdpool.it - Mickey 17 – Il nuovo film con Robert Pattinson è stato nuovamente posticipato

Bisognerà aspettare ancora un po’ per il17 di Bong Joon-ho con. Mercoledì èannunciato che l’attesodi fantascienza slitterà dal 21 gennaio 2025 al 18 aprile 2025. Il motivo del ritardo, però, dovrebbe rendere l’attesa un po’ più facile da accettare per i fan. Secondo Variety, lo spostamento di tre mesi significa che17 potrà essere proiettato in IMAX e potenzialmente catturare il pubblico durante le vacanze di Pasqua. Lo spostamento della data di uscita è dovuto allo spostamento delbiografico su Michael Jackson di Antoine Fuqua, che in precedenza doveva uscire il 18 aprile e avrebbe occupato gli schermi IMAX e altri schermi di grande formato. Ilspoal 3 ottobre dalla Lionsgate all’inizio della settimana.“Quando si è resa disponibile la data del 18 aprile, ci siamo subito mossi per assicurarla a17”, si legge in una dichiarazione di un portavoce della Warner Bros.