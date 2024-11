Oasport.it - LIVE Conegliano-Mladost Zagabria 2-0, Champions League volley femminile in DIRETTA: 25-10, le Pantere dominano il secondo set!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA25-10 Aceeee di Adigwe, ilset è di!24-10 Diagonale profonda di Lukasik, ci sono 14 set-point per le.23-10 Pallonetto di Bosnjak, piccola ingenuità di Adigwe in difesa.23-9 Murone di Lukasik su Bosnjak!22-9 Ace di Eckl!21-9 Mani-out di Adigwe, importante uscire da questa rotazione il più velocemente possibile.20-9 Parallela di Bosnjak, parziale di 3-0 per.20-8torna a confezionare un break.20-7 Seki forza troppo il gioco, non passa il primo tempo di Eckl.20-6 Ace di Lanier, la giovane età delle croate sta venendo fuori.19-6 Mani-out da posto due di Lanier.18-6 Le croate si sbloccano con il primo tempo di Freund.18-5 Muro di Eckl su Grabic.17-5 Palleggio rovesciato di Bardaro e mani-out di Lanier, lestanno giocando alla grande.