Gaeta.it - Eruzione del vulcano Lewotobi Laki-Laki: Emergenza sull’isola di Flores

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter L’del, situatoindonesiana di, ha creato preoccupazione e panico tra i residenti locali. Questa, avvenuta il 7 novembre, ha prodotto una colonna di fumo e cenere che ha raggiunto i 2.500 metri di altezza, intensificando il già critico contesto creato da eventi precedenti.La violenza dell’Oggi, con la nuova, ilha rilasciato una grande quantità di materiali vulcanici. Questo fenomeno non è isolato, poiché già nei giorni scorsi si erano registrate attività significative. La precedente, avvenuta recentemente, ha avuto conseguenze tragiche: nove persone hanno perso la vita, e molte altre sono rimaste ferite. Gli abitanti dei villaggi che circondano ilhanno vissuto momenti di grande terrore, sia per la forza del fenomeno naturale, sia per la rapidità con cui la situazione è degenerata.