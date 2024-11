Lettera43.it - Elly Schlein contro Giorgia Meloni: «Schernisce i diritti sindacali, è inaccettabile»

ha criticato apertamente le parole pronunciate dalla premier, che in un messaggio al deputato Marco Osnato ha affermato: «Sto male, ma non avendo particolarisono a Budapest per il Consiglio europeo a fare il mio lavoro». Un sms che ha fatto discutere ecui si è scagliata la segretaria del Pd.ha affermato: «Da giorni ormai la destra se la prende con Cgil e Uil per aver indetto lo sciopero generalela manovra, con un attacco gravissimo al diritto di sciopero garantito dalla Costituzione. Un’arroganza e una protervia senza fine, cui oggi si aggiunge la battuta di scherno della Presidenteche lamenta di non avere. La smetta di fare la vittima, che le vittime qui sono quei milioni di lavoratori che le scelte del suo governo stanno rendendo più fragili e ricattabili: negando il salario minimo e la legge sulla rappresentanza, estendendo i contratti a termine e i voucher, liberalizzando il lavoro somministrato.