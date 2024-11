Lettera43.it - Elisabetta II, fetta della torta nuziale venduta per quasi 3 mila euro

Leggi l'articolo completo su Lettera43.it

Battuta all’asta unareginaII, servita durante il matrimonio con il principe Filippo del 20 novembre 1947. Ormai non più commestibile, dato che ha77 anni, è statada Reeman Dansie per 2.200 sterline, ossia poco più di 2.600. Si tratta del regalo che la coppia reale fece a Marion Polson, governanteresidenza di Holyrood House a Edimburgo, in Scozia, di proprietàcorona britannica. Lo spicchio si trova ancora all’internoconfezione originale, riportante lo stemma argentato dell’allora principessae un centrino finemente decorato. Insieme alla, è sopravvissuta anche la lettera che miss Polson ricevette dalla coppia, riportante la firmafutura sovrana. «Siamo entrambi incantati per il servizio di dessert e i bellissimi fiori e colori che, ne sono certa, saranno ammirati da tutti coloro che li vedranno», ha scrittoII, che ha ringraziato la governante per un «delizioso regalo di nozze».