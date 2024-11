Tuttivip.it - “Bravo Javier, belli”. Grande Fratello, nuova coppia e piace a tutti: “Shaila si è persa tanto”

Nella casa del, il legame traMartinez e MariaVittoria Minghetti si è fatto sempre più stretto negli ultimi giorni, diventando uno dei rapporti più affascinanti da osservare. Se prima si limitavano a unavole amicizia, ora sembrano più affiatati, trascorrendo serate a ballare e confidarsi apertamente. Ieri sera, il pallavolista argentino ha insegnato a MariaVittoria alcuni passi di danza, scherzando: “Mi so muovere. Non sono un palo, non sono il bello che non balla da questo punto di vista, ballo eccome”. Tra risate e complicità, la loro sintonia è sembrata crescere, suscitando curiosità tra gli altri inquilini.Dopo il ballo, i due si sono appartati per un momento di confidenze.ha condiviso con MariaVittoria alcune riflessioni sulla fiducia, un tema importante per lui: “Io di te mi fido, ma non mi fido di”.