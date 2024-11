Basket qualificazioni Europei femminili 2025 | tris Italia Repubblica Ceca battuta 68-47

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Terza vittoria in altrettanti match per l’Italfemminile nelleagli. A Genova le Azzurre di coach Capobianco hanno infatti battuto lacon il punteggio di 68-47, al termine di una partita che ha visto l’mettere in campo una prestazione nel complesso solida e convincente. Dopo un primo tempo abbastanza equilibrato, la difesana fa la differenza nel terzo quarto e consente a Zandalasini e compagne di prendere il largo potendo gestire il finale senza particolari patemi. Prossimo appuntamento domenica a Chalkida, in casa della Greciaall’andata per 76-67 all’andata.RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE.ITLa cronaca – In avvio di partita il break dellavale subito lo 0-5 in avvio, ma ben presto l’entra in partita e Zandalasini e Andre ricuciono immediatamente il gap.