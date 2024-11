Al CPO di Ostia il progetto per trasferire abilità e competenze tra persone con disabilità e caregiver

Leggi l'articolo completo su Ilfaroonline.it

, 7 novembre 2024 – Fare la spesa e cucinare un piatto di pasta, guidare la macchina e indossare un abito, praticare sport e suonare uno strumento. La quotidianità di una persona con disillustrata e spiegata da un’altra persona con dis: si chiama Invidi-abili ed è il nome delideato da Marco Medugno, fisioterapista della ASL Roma 3 in forza al CPO die da Roberto Pergolato, Vicepresidente dell’Associazione Mielolesi, e che sarà realizzato grazie al Servizio di Fisioterapia e Terapia Occupazionale della struttura di Viale Vega 3. Il Centro Paraplegici “Gennaro Di Rosa” della ASL Roma 3, da anni punto di riferimento per lecon dise per le loro famiglie, è una struttura di eccellenza nel settore della riabilitazione e in particolare nella cura e nella gestione delle patologie complesse e di alta specialità.