Quotidiano.net - Trump vola a Springfield. La polemica sugli immigrati haitiani, che mangiano cani e gatti, fa crescere le preferenze

Roma, 6 novembre 2024 - La sparata, poco politically correct, controdi, accusati di mangiare, sembra aver messo le ali alleper Donald. Il suo improvviso sfogo: “They’re eating the dogs, they’re eating the cats”, non ha affondato il tycoon come avrebbero voluto i dem, ma lo ha fatto apprezzare ancor di più all'elettorato della città nella contea di Clark, in Ohio, dove nel 2020 riscosse il 60% e dove oggi sfonda il 64%. epa08628167 US President Donald J.(L) and First Lady Melania(R) attend the third night of the Republican National Convention, at Fort McHenry in Baltimore, Maryland, USA, 26 August 2020. EPA/KEVIN DIETSCH / POOL “I migranti” Quella diperò, azzardata o meno, è un’uscita che ha pagato, una vera e propria scommessa che non aveva nessun nesso con la realtà , ma che si basava sulle voci generate dalle crescenti tensioni tra popolazione haitiana immigrata, lievitata vertiginosamente negli ultimi anni, e gli abitanti locali.