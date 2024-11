Ilprimatonazionale.it - Trump è il pericolo, ma pure la salvezza. A patto di capirlo

Roma, 6 nov – Grande evento che accade, binarismo sempliciotto che trovi. Figurarsi se il ritorno di Donaldalla Casa Bianca poteva sfuggire a questa logica primitiva, ormai dominante non solo nei grandi dibattiti mainstream, ma con ancora maggior enfasi anche nelle “analisi” che si vorrebbero politicamente scorrette. Abbiamo così letto in queste ore di unche rappresenterebbe “la vittoria del popolo contro le élite”, o anche “la vittoria del multipolarismo”, per stendere un velo pietoso su chi ha addirittura voluto vedervi un difensore dell’“umano” contro le “entità postumane” provenienti da “Cthulhu” (sì, è stato detto realmente). Fenomeno: popolo o élite? Cerchiamo di capirci di più. Vittoria del popolo contro le élite? Tanto per cominciare: quale popolo? Ma come, dopo anni di bordate contro la democrazia, di meme sulle pecore alle urne, di “se davvero contasse non ce lo farebbero fare”, e poi basta che vinca il tizio che ci sta simpatico e crolla tutto l’armamentario critico, la rivoluzione si fa così, andando nella cabina e tracciando una crocetta? Il temibile Deep state che può tutto, che fa e disfa, che può fare piovere a comando e azionare killer manciuriani si è fatto beffare dalla casalinga del Delaware che non vuole i bagni gender neutral per suo figlio? E poi le elezioni americane non erano il trionfo dei brogli, del voto postale, dell’assenza di controlli? Come funziona, se vince quello che vogliamo noi sono regolari e se vincono gli altri hanno rubato? Troppo comodo.