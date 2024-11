Movieplayer.it - Stranger Things 5: ecco i titoli degli episodi dell'ultima stagione in arrivo su Netflix

Leggi tutto su Movieplayer.it

Il colossoo streaming ha appena svelato ie puntate che andranno a comporre la quinta ea serie dei recordsta cominciando a svelare pian piano i dettaglia quinta edi, che debutterà in streaming - non sappiamo ancora se in un'unica soluzione o in più parti - nel corso del 2025. Per rompere il ghiaccio, sono stati resi noti innanzitutto iottoche andranno a comporre quest', con la conferma del salto temporale dalla precedente. La storia, infatti, riprenderà dal 1987. Nel giorno'anniversarioa scomparsa di Will Byers, celebrato dai fan di tutto il mondo come loDay,ha quindi diffuso in streaming un .